Volvo macht den EX30 zum Cross Country

Optisch sind beim Cross Country Front- und Heckstoßfänger in Mattgrau gehalten, an der Front ist die Topografie des Kebnekaise-Gebirges (im arktischen Schweden) eingraviert. Ein Unterfahrschutz an Front und Heck sowie verbreiterte Radhäuser gehören ebenso zum Cross Country Look.

Zudem bietet Volvo den Kunden ein „Cross Country Experience"-Zubehörpaket mit Lastenträger, Dachkorb, 18-Zoll-Geländereifen und Schmutzfänger an.

Bestellen kann man den Volvo ab sofort. Die Preise starten bei 54.990 Euro. Damit ist der Cross Country um 1.920 Euro teurer als das vergleichbare Ultra-Modell. Die ersten Autos werden ab Juni ausgeliefert.