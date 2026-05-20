Volvo EX60: So fährt sich das elektrische Schweden-SUV

Die Erwartungshaltung ist hoch. Nicht nur bei Volvo selbst, sondern offenkundig auch bei der Kundschaft. Die Auftragseingänge sind mittlerweile so hoch, dass man in Schweden beschlossen hat, die Sommerferien um eine Woche zu kürzen. Produziert wird das Auto im Stammwerk von Volvo in Torslanda. Die Rede ist vom EX60, dem neuen Elektro-SUV von Volvo. Das ist gewissermaßen die rein elektrische Variante des XC60, und das ist immerhin das aktuell populärste Modell der Schweden überhaupt. Was der EX60 kann, haben wir uns bei einer ersten Probefahrt angesehen. Optisch wirkt der EX60 gelungen – die Heckansicht ist dabei kantiger als die Front, bei der man offensichtlich an der Aerodynamik gearbeitet hat. So ist die Frontpartie nach unten gezogen, und man arbeitet mit Klappensteuerung für den Lufteinlass. Für den typischen Volvo-Look sorgen vor allem die Scheinwerfer im Stil von „Thors Hammer“. Es ist nicht das einzige Mal, dass einem die nordische Mythologie begegnet, aber dazu später mehr.

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Auch innen präsentiert sich der EX60 so, wie man es von einem Volvo erwartet. Das „warme Gefühl eines skandinavischen Möbelhauses“ nannte es ein Designer. Und man fühlt sich schnell wohl im Volvo – dafür sorgen die sorgsam angerichteten Materialien, allen voran der Textilüberzug im oberen Teil des Armaturenbretts. Sorgen rund um die Langlebigkeit dieser Lösung zerstreut die Interieur-Designerin im Gespräch mit uns. Die Materialien werden umfangreich getestet – auch in Hinblick auf Angriffe durch Schokolade, Eiscreme, Schlecker und die darauf nötige Reinigung. Was uns noch aufgefallen ist, ist das Fehlen eines Handschuhfachs. Ersatz schafft die große, zentrale Ablage unter dem Armaturenbrett, die mittels Deckel auch verschließbar ist.

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Ob der leicht konvex geformte Touchscreen, der durch die Form für Fahrer und Beifahrer gleich gut ablesbar sein soll, ideal ist, darf hinterfragt werden. Aber grundsätzlich ist die Ablesbarkeit okay. Wichtig für den Fahrer und auch gut gemacht ist der kompakte Schirm vor dem Fahrer mit allen wichtigen Informationen. In Sachen Infotainment setzt man auch bei Volvo auf Google und der entsprechende KI-Sprachassistent, der im EX60 nun mitfährt, ist Google Gemini. Die Bedienung folgt teilweise dem chinesischen Geschmack. Was nicht nachvollziehbar ist, ist die Steuerung der Ausrichtung der Belüftungsdüsen - hierfür muss man in ein Touchscreen–Menü eintauchen. Dass Spiegel- und Lenkrad-Verstellung (die man wahrscheinlich eher selten benötigt) nach demselben Muster funktionieren, könnte man noch verschmerzen.

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Gut gefallen haben uns die haptischen Tasten am Lenkrad, und auch für die Audio-Lautstärke hat man eine analoge, edel aussehende Walze. Zudem sitzt man auf bequemem Gestühl, und auch hinten hat man es bequem (auch die Schenkelauflage - oft ein Thema bei E–Autos - ist im Volvo tadellos). Gut gefallen hat uns auch das Laderaum–Management. Der Kofferraum ist groß genug, und im Keller hat man noch Platz für einen Kunststoff-Kübel und eine eigene Tasche. Vorne findet sich auch noch ein Frunk.

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