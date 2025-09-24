Studien: Touchscreens im Auto sind gefährlicher als Alkohol am Steuer

Moderne Autos setzten serienmäßig auf große Displays, die herkömmliche Knöpfe (teils vollständig) ersetzen. Menüs sollen Ordnung und Übersicht schaffen, Sprachsteuerung verspricht Erleichterung. Doch mehrere aktuelle Studien zeigen: Was vor Jahren noch als Fortschritt in Sachen Sicherheit und Komfort galt, kann für Fahrer mittlerweile hochriskant sein. Touchscreens im Auto verlängern Bedienzeiten massiv und führen zu gefährlichen Ablenkungen, mitunter so stark wie das Fahren unter Alkoholeinfluss.

Klare Unterschiede

Die schwedische Fachzeitschrift Vi Bilägare veröffentlichte 2022 einen umfassenden Praxistest, der die Bedienbarkeit von Touchscreens im Auto kritisch beleuchtet. Zwölf Fahrzeuge aktueller und älterer Baujahre wurden miteinander verglichen, darunter auch ein Klassiker mit rein physischen Knöpfen, der Volvo V70 aus dem Jahr 2005. Die Testaufgaben waren bewusst alltäglich gewählt: Sitzheizung aktivieren, Temperatur einstellen, Heckscheibenheizung einschalten und den Radiosender wechseln. Während der Volvo diese Aufgaben in nur zehn Sekunden erledigte, benötigten moderne Fahrzeuge mit umfangreichen Touchscreens deutlich mehr Zeit. Besonders auffällig war der MG Marvel R, der im Schnitt 44,9 Sekunden für die gleichen Handgriffe brauchte, fast das Fünffache des Referenzfahrzeugs.

Auch andere aktuelle Modelle schnitten im Test nur mäßig ab. So brauchten Fahrer des BMW iX 30,4 und im Seat León 29,3 Sekunden, während Fahrzeuge mit vergleichsweise einfacher Benutzeroberfläche, wie der Volvo C40 oder der Dacia Sandero, etwas näher am Referenzwert lagen. Die Tester betonten, dass die Länge der Bedienvorgänge direkt mit der Komplexität der Menüs und der Notwendigkeit von Touch-Interaktionen zusammenhängt. Je verschachtelter die Menüs, desto länger müssen Fahrer durchgehend den Blick von der Straße nehmen.

Norwegen: Adresseingabe im „Blindflug“

Eine aktuellere Untersuchung aus Norwegen liefert weitere alarmierende Ergebnisse zur Ablenkung durch Touchscreens. Das Forschungsinstitut SINTEF und die Nord University führten im Auftrag der Verkehrssicherheitsorganisation Trygg Trafikk eine Analyse durch, wie stark die Bedienung von Bildschirmen im Auto die Aufmerksamkeit der Fahrer beeinträchtigt. Besonders kritisch erwies sich die Eingabe von Navigationszielen: Im Schnitt blickten die Fahrer dabei 16 Sekunden lang nicht auf die Straße, eine Zeitspanne, in der bei normaler Autobahngeschwindigkeit von 110 km/h über 1.300 Meter im "Blindflug" zurückgelegt werden.

Doch nicht nur komplexe Aufgaben wie die Navigation führten zu gefährlicher Ablenkung. Selbst vergleichsweise einfache Funktionen wie das Auswählen eines Musiktitels dauerten im Schnitt zehn Sekunden und sorgten ebenso lange für Ablenkung vom Verkehrsgeschehen. Selbst das Einstellen von Temperatur oder der Lüftung führte zu kurzen und potenziell riskanten Blickablenkungen.