smart #2: Was erwartet uns beim neuen fortwo-Nachfolger?
smart hat einen weiteren Schritt hin zu einer neuen Generation elektrischer Fahrzeuge unternommen: Mit dem Modell smart #2 startet derzeit die Testphase auf einer neuen Elektroplattform, die einen Ausblick auf künftige Stadtautos geben soll. Die Testfahrzeuge basieren auf der geplanten Electric Compact Architecture (ECA), einer Technologieplattform, die speziell für kompakte Elektrofahrzeuge konzipiert wurde und deren Validierung aktuell im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit steht.
Bei diesen Tests geht es nicht nur um die Reichweite oder Leistung, sondern um ein Verständnis der Fahrdynamik, strukturellen Festigkeit, Systemintegration und Alltagstauglichkeit unter realen Bedingungen. Die Ingenieure prüfen unter anderem Bremssysteme, Batteriesysteme und Softwarekomponenten, um ein möglichst alltagstaugliches Gesamtpaket zu schaffen. Die Arbeiten laufen laut Hersteller planmäßig und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.
Der (inoffizielle) fortwo-Nachfolger
Der smart #2 tritt in die Fußstapfen früherer Kompaktmodelle wie des fortwo, bleibt aber in seinen Abmessungen bewusst kompakt. Zugleich ist er ein Versuchsträger dafür, welche technische Ausrichtung die Marke künftig verfolgt: Elektroantrieb, urbane Mobilität und vernetzte Funktionen sollen zentrale Elemente sein. Die Electric Compact Architecture ist dabei nicht nur Basis für den Antrieb, sondern auch für Sicherheitssysteme, Fahrassistenz und Digitalisierung. Geplant hat smart eine Weltpremiere des #2 im Jahr 2026, voraussichtlich gegen Ende des Jahres. Dann soll das Modell offiziell vorgestellt und in den Markt eingeführt werden.
