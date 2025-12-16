smart #2: Was erwartet uns beim neuen fortwo-Nachfolger?

smart hat einen weiteren Schritt hin zu einer neuen Generation elektrischer Fahrzeuge unternommen: Mit dem Modell smart #2 startet derzeit die Testphase auf einer neuen Elektroplattform, die einen Ausblick auf künftige Stadtautos geben soll. Die Testfahrzeuge basieren auf der geplanten Electric Compact Architecture (ECA), einer Technologieplattform, die speziell für kompakte Elektrofahrzeuge konzipiert wurde und deren Validierung aktuell im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit steht.

Bei diesen Tests geht es nicht nur um die Reichweite oder Leistung, sondern um ein Verständnis der Fahrdynamik, strukturellen Festigkeit, Systemintegration und Alltagstauglichkeit unter realen Bedingungen. Die Ingenieure prüfen unter anderem Bremssysteme, Batteriesysteme und Softwarekomponenten, um ein möglichst alltagstaugliches Gesamtpaket zu schaffen. Die Arbeiten laufen laut Hersteller planmäßig und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.