Jetzt kommt der R4 wieder, allerdings unter anderen Vorzeichen. Elektrifizierung ist heutzutage angesagt und der R4 E-Tech Electric (wie er mit vollem Namen heißt) ist das zweite Retro-Auto, nach dem R5, das als Elektroversion eine Wiederauferstehung feiert. Am deutlichsten erinnert die Front an den Ur-R4, wobei Renault hier viel Aufwand getrieben hat. Der " Grill " besteht aus einem einzigen durchgehenden Teil mit zwei Rundscheinwerfern und einer Einfassung, die an die verchromte Dichtung des historischen Renault 4 erinnern soll. Die Einfassung und das Renault-Logo sind beleuchtet. Und auch das hintere Seitenfenster, so wie die Form der Heckleuchten erinnern an den alten R4.

Die Eckdaten des ersten Renault 4 wirken in einer schnelllebig gewordenen Autobranche wie aus einer anderen Welt: Über 8 Millionen gebaute Autos, Bauzeit von 1961 bis 1992. Der erste R4 sollte ein Universal-Vehikel werden - passend für jedermann, geeignet für fast jeden Einsatzzweck, praktisch und robust. Tatsächlich hatte die Welt damals auf so ein Auto gewartet.

Sonst ist der R4 dem R5 im Innenraum nicht unähnlich - und das macht den Franzosen durchaus sympathisch, von der Auswahl der Materialien bis zur Bedienung. Auch der R4 setzt - wie schon andere Modelle von Renault - auf das mit Google entwickelte OpenR link System. Über eine Sprachsteuerung, die mit "Hey Reno!" angeredet werden will, kann man Funktionen steuern und auch die Anbindung an ChatGPT soll künftig hier möglich sein.

Erster Eindruck: Der neue R4 ist der geräumigere R5 geworden. Hinten sitzt man gut (wenn auch etwas hoch) und der Kofferraum bietet nicht nur ausreichend Platz , sondern erfreut auch mit einer niedrigen Ladekante (607 mm über Grund, das ist angenehm fürs Beladen). Praktischerweise lässt sich auch die Beifahrersitzlehne umklappen, wenn man längeres Zeug mitnehmen will. Störend ist höchstens, dass bei den umgeklappten Rücksitzen eine Stufe bleibt. Unter dem Kofferraumboden findet sich ein Fach, in das das Ladekabel sauber verstaut werden kann.

One Pedal Driving

Vom Fahrverhalten her hat man den R4 der angepeilten Kundschaft angepasst und merklich komfortabler ausgelegt. Verglichen mit dem R5 ist der R4 weniger straff und direkt von der Lenkung her. Die Fahrmodi wurden um die Programme Snow und All Terrain erweitert und noch etwas kann der R4: Er beherrscht das One Pedal Driving. Das ist smart gelöst - mittels Schaltwippen am Volant stellt man die Stärke der Rekuperation ein und in der stärksten Stufe hat man das One Pedal Driving, bei dem der Renault auch bis zum Stillstand verzögert.

Wir fahren den R4 mit 150-PS-Elektromotor in Verbindung mit 52 kWh-Akku. Hier passen Fahrleistungen und Reichweite gut zusammen. Knapp über 400 Kilometer soll der R4 mit dieser Batterie weit kommen. Alternativ bietet Renault in der Einsteigerversion einen 40 kWh Akku mit 120-PS-E-Motor an (Reichweite knapp über 300 Kilometer). Geladen wird mittels AC mit 11 kW (auch bidirektional) oder mittels DC mit 80 kW (beim 120-PS-Motor) oder 100 KW (beim 150-PS-Motor).