Optimierte Aerodynamik bedeutet in diesem Fall auch, dass der Heckflügel fix moniert ist und auf dem Endplate hat man noch eine Skizze der Strecke von Weissach aufgezeichnet - damit es keine Zweifel gibt.

Der Turbo GT ist das erklärte Topmodell der Taycan-Baureihe und wenn das nicht reicht, kann man auch noch das Weissach-Paket dazubestellen, das die ganze Sache noch weiter zuspitzt. Weissach beheimatet, Kenner der Marke wissen das, das Testgelände der Firma Porsche. Alles, was einen Porsche noch schneller macht, wird zumeist hier erfunden, entwickelt und zur Serienreife gebracht. Und im Fall des Taycan Turbo GT bekommt man die High-Tech gleich paketweise. So wurde die Aerodynamik noch weiter verfeinert und optimiert, man montiert Performance Reifen und vor allem spart man Gewicht ein. Indem man zum Beispiel die Rücksitzbank rauswirft und - um das Ganze auf die Spitze zu treiben - eliminiert man auch noch eine der beiden Ladeklappen.

Um die Übersicht zu behalten, wann wieviel Kraft zur Verfügung steht, braucht man schon (fast) einen Renningenieur. Um (sehr) kurzfristig einen Wert von 815 kW/1.108 PS zu erreichen, werden auf die Basisleistung von 580 kW zunächst die Zusatz-kW durch die Launchcontrol und dann der Overboost addiert, wobei Letzterer überhaupt nur 2 Sekunden zur Verfügung steht. Dann sprintet der Turbo GT in 2,2 Sekunden auf 100 km/h.

Wie kommt man auf diese Leistungswerte? Die Entwickler haben diesbezüglich beim Pulswechselrichter , das ist jenes Bauteil, das die Gleichspannung der 105-kWh-Hochvoltbatterie in Wechselspannung umwandelt und die E-Maschine ansteuert, gearbeitet. Im Taycan Turbo S kommt dort ein Wechselrichter mit 600 Ampere (A) zum Einsatz, im Turbo GT beträgt die Stromstärke bis zu 900 A. Gleichzeitig kommt im Wechselrichter Siliziumkarbid anstelle von Silizium als Halbleitermaterial zum Einsatz. Es reduziert Schaltverluste und ermöglicht eine schnellere Taktfrequenz. Ergebnis: ein deutlich verbesserter Wirkungsgrad und, damit verbunden, eine höhere Dauerleistung.

Einsteigen in den sportlichsten Turbo GT heißt auch, dass man sich in schraubstockartige GFK-Schalensitzen einfädeln muss, die geben naturgemäß tollen Seitenhalt und den intensivsten Kontakt hat man, wenn man das Gaspedal voll durchtritt. Die Leistung des Turbo GT liegt bei (im wahrsten Sinn des Wortes) atemberaubenden 760 kW bzw. 1034 PS . Ganz kurz sind es sogar mehr (aber dazu später).

Vom Cockpit aus lässt sich auch ein Attack-Mode aktivieren. Das klingt martialisch, hat aber seinen Ursprung in der Formel E, wo Porsche auch am Start ist, und dort können die Fahrer für eine bestimmte Zeit so mehr Leistung abrufen. Im Taycan liefert der Attack-Mode für 10 Sekunden 120 kW extra, das lässt sich aber nicht mit Launch Control und Overboost kombinieren....

Das sind natürlich schwindelerregende Werte. Jedenfalls beschleunigt der Porsche auch sonst scheinbar spielerisch und vor allem lautlos, ein künstlich geniertes Geräusch gibt's nur im Sportmodus. Und auch wenn man die Techniker aus Weissach dem Taycan ein formidables Fahrwerk mitgegeben haben, sind es 2,3 Tonnen, die hier in Bewegung sind und Spielball der Fliehkräfte werden können.