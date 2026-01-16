Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es soll das neue Aushängeschild der Marke werden, ein „Markenbotschafter auf vier Rädern“, wie es der Geschäftsführer von Polestar in Österreich, Matthias Schabetsberger, es formuliert. Der Polestar 5 präsentiert sich dabei als eleganter und natürlich elektrisch fahrender Grand Tourer, mit dem die Macher auf Kundschaft aus sind, die bislang zu Porsche Taycan oder Panamera gegriffen haben. Die Eckdaten sind jedenfalls beeindruckend. Entweder man hat 550 kW in der Dual Motor Version oder sogar 650 kW in der Performance Variante. Gespeichert wird der Strom in einem 106-kWh-Akku und das soll für Reichweiten von 670 bzw. 565 km gut sein. Und dank der 800-Volt-Technologie kann der Polestar 5 mit bis zu 350 kW Strom nachladen.

Die Designer haben sich einige Besonderheiten einfallen lassen. Im Fond hat man eine 4+1-Sitzer-Konfiguration und so wie der Polestar 4 verzichtet auch der 5er auf eine Heckscheibe. "Ich finde, dass das bei flachen bzw. sportlichen Autos durchaus Sinn machen kann. Wenn man sich manche Mitberber ansieht und bei der Heckscheibe rausguckt, hat man eh nur noch einen Sehschlitz. Wir gehen ganz neue Wege, lassen die Heckscheibe weg, das spart Gewicht, so können wir das Auto noch flacher machen und haben dennoch ausreichend Kopffreiheit hinten", erklärte der Polestar-Designer Philipp Römers vor kurzer Zeit in einem Interview mit dem KURIER. Für mehr Licht im Innenraum sorgt dafür ein Panoramaglasdach.

Marktstart ist voraussichtlich Mitte des Jahres, bestellen kann man das schöne Auto, das in China produziert wird, aber schon. Die kW-schwächere Version bekommt man für 118.900 Euro, der Performance kostet ab 140.900 Euro. Natürlich wird der Polestar 5 eher Nischenprodukt bleiben. Der Geschäftsführer rechnet mit Bestellungen im mittleren zweistelligen Bereich. Das vergangene Jahr brachte Polestar in Österreich ein weiteres Wachstum. 759 Fahrzeuge wurden neu zugelassen, was einem Zuwachs von 12 Prozent entspricht. Beliebtestes Modell ist dabei der Polestar 4. Auch sonst wächst man in Österreich weiter. Mittlerweile haben die Schweden neun Standorte in Österreich, dazu kommen 30 Servicepartner. Wie geht es weiter? Nächstes Modell von Polestar wird das SUV Polestar 7, das übrigens in Österreichs Nachbarschaft, nämlich in Kosice/Slowakei, vom Band laufen wird. Marktstart wird voraussichtlich 2028 sein. Gran Turismo 7 Übrigens kann der Polestar 5 bereits im Rahmen des Spiels Gran Turismo 7 virtuell gefahren werden. Und in Wien können Interessierte im Polestar Space ihr Fahrgeschick unter Beweis stellen und sich für das Finale am 28. Jänner 2026 qualifizieren.

