Nissan gibt einen Ausblick auf die wichtigsten Neuheiten der kommenden Monate. Dass es ein Comeback für den Micra geben würde, hat Nissan schon vor einiger Zeit bestätigt, nun zeigt man erste Bilder vom neuen Micra.

Technisch wird der Nissan ein enger Verwandter des Renault 5, dem Car of the Year, nutzt mit Amp-R-Small dieselbe Plattform und wird auch im selben Werk in Frankreich produziert. Nissan bietet den Micra in zwei Batterievarianten mit 40 und 52 kWh an, die eine elektrische Reichweite von über 400 Kilometern möglich machen sollen.