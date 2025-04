Die Brabus-Version ist natürlich das erklärte Topmodell der #5-Reihe. Der Elektroantrieb, bestehend aus Permanentmagnet-Motor hinten und Asynchronmotoren vorne, leistet 475 kW und die Kraft wird mittels Allradantrieb auf die Straße gebracht. Damit beschleunigt der Brabus in 3,8 Sekunden auf 100 km/h und erreicht ein Spitze von 210 km/h.

Der Akku hat eine Kapazität von 94 kWh und der Smart #5 profitiert von der 800-Volt-Architektur, die schnelles Nachladen ermöglicht. An einem DC-Lader mit 400 kW lässt sich der Akku in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Die Reichweite für den #5 Brabus gibt Smart mit 540 km an.

Der Smart #5 tritt wie ein robustes SUV auf, kommt auf eine Länge von 4,7 Meter, bei einer Höhe von 1,7 Meter. Die Brabus-Werdung erfolgt optisch durch 21-Zoll Brabus Monoblock Z Räder oder rote Bremssättel. Innen gibts Dinamica-Mikrofasersitze, ein griffiges Alcantara-Lenkrad mit beleuchtetem Brabus-Schriftzug und entsprechende Pedale. Außerdem erzeugt der Smart #5 im Brabus-Modus simulierte Motorengeräusche.