Der Ioniq 9 ist - so wie sein Verwandter aus dem Hause Kia - kein kompaktes Fahrzeug. Knapp über 5 Meter ist der Koreaner lang, davon gehen allein 3,13 Meter auf Kosten des Radstands. Dementsprechend üppig ist das Platzangebot im Inneren. Es ist so großzügig, dass sich sogar drei Sitzreihen ausgehen. Klar, das Platzangebot auf den hintersten Sitzen ist beschränkt und wenn man als Erwachsener dort sitzen will, ist man auf den guten Willen der in der zweiten Reihe Sitzenden angewiesen. Für Kinder oder als Notsitze reichen die Plätze aber allemal. Dafür gibt es sogar mit aufgestellten Sitzen ganz hinten noch 338 Liter Kofferraumvolumen. Klappt man die Sitze um, hat man sogar bis zu 2419 Liter. Und wenn das nicht reicht, hat der Ioniq 9 vorne sogar noch ein kleines Abteil (Frunk).