Sukzessive verrät Ferrari mehr und mehr Details zum kommenden Elektroauto. Mittlerweile kennt man auch das Datum der Vorstellung - im Mai soll es soweit sein. Spekuliert wurde auch rund um den Namen, von Elettrica war oft zu lesen. Nun verrät Ferrari, wie das erste elektrische Auto der Traditionsmarke heißen wird: Luce, also auf deutsch "Licht", wird der E-Ferrari genannt werden. Der Name steht für den konsequenten Zukunftsfokus der Marke sowie für eine neue Namensstrategie, erklärt man in Maranello. Gleichzeitig zeigt man nun erste Details des Interieurs und hier überrascht der Luce wohl noch mehr als mit der Namensgebung. Es ging darum jede Lösung zu perfektionieren und auf ihre reinste Form zu reduzieren. Letztlich sei das Interieurdesign des Ferrari Luce eine Synthese aus akribischer Handwerkskunst, Respekt vor der Tradition und durchdachter Innovation, sagt man bei Ferrari.

So erteilt man den um sich greifenden Touchscreens, die immer dominanter werden und über die mittlerweile praktisch alles geregelt und gesteuert wird, eine Absage. Viele Bedienelemente sind mechanisch ausgeführt, um jede Interaktion einfacher, direkter und befriedigender zu gestalten, erklärt man das Bedienkonzept. Inspiriert von klassischen Sportwagen und Formel -1 - Einsitzern ist das Interface klar strukturiert und auf wesentliche Funktionen reduziert. Insgesamt hat man drei Displays, die aber auch reduziert wirken.

Der elektrische Ferrari wird Luce heißen
Cockpit: Viele analoge Elemente
Klassisch anmutendes Lenkrad
Das Bedienfeld ist schwenkbar
Vier Modi: Uhr, Launch Control, Kompass oder Chrongraph sind hier darstellbar
Toggle-Schalter
Rechts der Schalthebel, links der Schlüssel in der Dockingstation
Anzeigen im Instrumententräger