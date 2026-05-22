Die "Ente" kehrt zurück: Citroën lässt den 2CV wieder aufleben
Citroën bestätigt offiziell die Erweiterung seiner Modellpalette um ein neues Fahrzeug - inspiriert vom ikonischen 2CV (der Ente). Im Rahmen des Stellantis Strategieplans FaSTLAne 2030 entwickelt die Marke ein Modell, das die Grundidee des Originals neu interpretiert. Ziel sei es die Ursprungsidee des TPV („Toute Petite Voiture“ – ganz kleinen Auto) treu zu bleiben, aus der später der 2CV hervorging. In einer Zeit, in der erneut nach erschwinglichen und sinnvollen Mobilitätslösungen gesucht wird, erscheinen die Werte des Originals aktueller denn je, heißt es in der Aussendung.
Das neue Modell soll die Entstehung einer neuen Kategorie erschwinglicher kompakter Elektrofahrzeuge unterstützen – "mit maximaler Bewegungsfreiheit, ohne Kompromisse bei Charakter oder Attraktivität."
„Den 2CV für morgen neu zu erfinden, ist eine enorme Herausforderung und zugleich eine große Verantwortung", sagt Xavier Chardon, CEO von Citroën. "Der ursprüngliche 2CV wurde nie mit dem Ziel entwickelt, zur Ikone zu werden. Er wurde es, weil er den Menschen Freiheit gegeben hat. Der neue 2CV wird genau diesen Geist weitertragen – nicht durch Nostalgie, sondern durch eine zeitgemäße Neuinterpretation von Einfachheit und Zugänglichkeit."
So wie das Original Mobilität demokratisiert hat, soll der neue 2CV die Elektromobilität für eine neue Generation neu begehrenswert machen, erklärt er weiter.
Kommentare