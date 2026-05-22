Die "Ente" kehrt zurück: Citroën lässt den 2CV wieder aufleben

Citroën bestätigt offiziell die Erweiterung seiner Modellpalette um ein neues Fahrzeug - inspiriert vom ikonischen 2CV (der Ente). Im Rahmen des Stellantis Strategieplans FaSTLAne 2030 entwickelt die Marke ein Modell, das die Grundidee des Originals neu interpretiert. Ziel sei es die Ursprungsidee des TPV („Toute Petite Voiture“ – ganz kleinen Auto) treu zu bleiben, aus der später der 2CV hervorging. In einer Zeit, in der erneut nach erschwinglichen und sinnvollen Mobilitätslösungen gesucht wird, erscheinen die Werte des Originals aktueller denn je, heißt es in der Aussendung.

Das neue Modell soll die Entstehung einer neuen Kategorie erschwinglicher kompakter Elektrofahrzeuge unterstützen – "mit maximaler Bewegungsfreiheit, ohne Kompromisse bei Charakter oder Attraktivität."