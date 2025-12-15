Elektroautos: Wie viel Energie geht schon beim Laden verloren?

Dass Verbrennungsmotoren nur einen Teil der tatsächlich bei der Verbrennung erzeugten Energie für den Antrieb des Fahrzeugs nutzen, ist bekannt. Der Rest geht in Form von Wärme und Reibung oder anderweitig verloren. Eine aktuelle TCS-Studie zeigt nun, daß auch Elektrofahrzeuge beim Laden nicht verlustfrei sind, vor allem durch die Wechselstromumwandlung und Batteriespeicherung.

So lief die Messung der Verluste

Für die Messung dieser Verluste wurden 26 Elektrofahrzeuge mit weniger als 30’000 Kilometer getestet, um die aus dem Netz bezogene Energie mit der Energie zu vergleichen, die tatsächlich bis zur kompletten Entladung aus der Batterie entnommen wird. Durch dieses Setup wurden verschleißbedingte Einflüsse der elektronischen Komponenten des Bordladegeräts oder der Hochvoltbatterie ausgeschlossen, sodaß repräsentative Ergebnisse gewährleistet waren.