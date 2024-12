Nun bekommt der Papst wieder einen G, allerdings auf Basis des neuen elektrischen G580 mit EQ Technologie . Das Fahrzeug erfüllt hohe Anforderungen und wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Vatikan speziell für den Einsatzzweck des Papstes entwickelt, heißt es aus Stuttgart. Unter anderem wurde der elektrische Antriebsstrang an die niedrige Geschwindigkeit bei den öffentlichen Auftritten des Papstes angepasst.

Rund ein Jahr lang hatte das Team von Spezialistinnen und Spezialisten aus Graz, Sindelfingen und Rom zusammengewirkt. Die Projektsteuerung lag beim Team in Rom. Der elektrische Antriebsstrang wurde durch das Team in Graz adaptiert. Die Expertinnen und Experten aus Sindelfingen fertigten die Karosserie, Innenausstattung sowie die Individual-Ausstattungen in traditioneller Handarbeit.