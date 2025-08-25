E-Scooter: Fahrschulen drängen auf Pflichtschulung für Jugendliche

Nach dem tödlichen Unfall einer 14-Jährigen in Oberösterreich fordert der Fachverband Fahrschulen der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) strengere Vorschriften für junge E-Scooter-Fahrer. Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren sollen demnach künftig nur nach einer verpflichtenden Schulung im Straßenverkehr unterwegs sein dürfen. „Es darf nicht sein, dass ungeschulte 12- bis 15-Jährige führerscheinlos auf Österreichs Straßen unterwegs sind“, erklärt Dr. Joachim Steininger, Obmann des Fachverbandes.

Aktuell dürfen Jugendliche bereits ab 12 Jahren ohne Elternbegleitung auf Straßen Rad fahren, ohne dass eine Schulung vorgeschrieben wäre. Das gilt auch für E-Scooter, E-Bikes und Pedelecs, die bis zu 25 km/h erreichen können und auf Straßen neben Autos, Lastkraftwagen und Bussen verkehren. Steininger betont, dass durch die fehlende Verkehrsausbildung eine „dreijährige führerscheinlose Lücke“ entstehe. Er schlägt eine Kurzschulung vor, die bereits vor einem AM-Mopedschein ab 15 Jahren, einem A1-Motorradschein ab 16 Jahren oder einem L17-Führerschein für das Auto absolvierte werden kann.

Die vorgeschlagene Schulung umfasst acht Unterrichtseinheiten, die jeweils aus Theorie und Praxis bestehen. Geübt werden sollen vor allem der sichere Umgang mit den elektronisch betriebenen Fahrzeugen, deren Batterien und Motoren für schnelle Beschleunigung sorgen, sowie das Verhalten in Kreuzungsbereichen und der Straßenmitte. Auch Jugendliche ab 9 oder 10 Jahren, die bereits eine freiwillige Radfahrprüfung absolviert haben, sollen die Möglichkeit erhalten, diese Schulung zu besuchen. Laut Dr. Stefan Ebner, Geschäftsführer des Fachverbandes, ist die Maßnahme Teil eines 15-Punkte-Forderungspapiers des Fachverbandes.