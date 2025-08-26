E-Auto als Stromquelle: So funktioniert bidirektionales Laden

Bidirektionales Laden, auch bekannt als "Vehicle-to-Home" oder "Vehicle-to-Grid", ist eine Technologie, die Elektroautos nicht nur zum Laden der Batterie nutzt, sondern es ermöglicht, gespeicherte Energie wieder zurück ins Hausnetz oder in das öffentliche Stromnetz zu speisen. Diese Funktion soll Haushalten helfen, Stromkosten zu senken, Lastspitzen zu glätten und erneuerbare Energien effizienter zu nutzen. Besonders in Zeiten steigender Energiepreise rückt die Technik immer stärker in den Fokus von Elektroautofahrern und Energieversorgern.

Wie bidirektionales Laden funktioniert

Beim bidirektionalen Laden kann die im Fahrzeug gespeicherte Energie wieder abgegeben werden. Elektroautos dienen so zeitweise als mobile Speicherbatterien. Ein typisches Szenario ist die Nutzung der Batteriekapazität über Nacht: Während der Strompreis niedrig ist, wird das Auto geladen, tagsüber kann der Strom wieder ins Haus zurückfließen, etwa um Elektrogeräte zu betreiben. Der ÖAMTC betont, dass für die Nutzung ein spezieller Wechselrichter und bidirektionale Ladestationen erforderlich sind, die sowohl die Lade- als auch die Entladeleistung regeln.

Ein weiterer Vorteil liegt im sogenannten Vehicle-to-Grid-Betrieb. Dabei wird überschüssige Energie aus dem Auto ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Netzbetreiber können so Lastspitzen abfangen und die Stabilität des Stromnetzes verbessern. Laut ADAC steigert diese Technologie nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Effizienz der Elektromobilität insgesamt.