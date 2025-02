Laut Medienberichten hat Renault-Chef Luca de Meo bestätigt, dass man bei Dacia an einem preiswerten Elektroauto für die City arbeitet. "Wir bereiten uns darauf vor, bei der Leistbarkeit von Elektroautos einen Schritt weiter zu gehen", sagte der Renault-Konzern-Chef laut dem britischen Magazin Autocar.

Das wäre dann der logische Nachfolger für das Billig-Elektroauto von Dacia, dem Spring.

Technisch könnte man dieselbe Basis wie der kommende Twingo von Renault nutzen, den man als Elektroauto für unter 20.000 Euro anbieten will. Und wie auch beim Twingo drückt der Renault-Konzern beim Thema Entwicklungszeit aufs Tempo. In 16 Monaten soll der kleine Dacia fertig entwickelt sein, so de Meo. Damit könnte man mit einem Marktstart Mitte des kommenden Jahres rechnen. Hergestellt wird der Dacia in Europa.

Der kommende Dacia soll laut Autocar für unter 18.000 Euro zu haben sein. Damit wäre man im Bereich des aktuellen Spring, allerdings würde der neue Dacia ein "vollwertigeres" Auto sein als der Spring. Einen Namen für das Auto hat man übrigens noch nicht genannt.