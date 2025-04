Jetzt zeigt Hyundai eine ziemlich wilde Variante des Inster, den Insteroid . Dabei soll sich der Name aus Inster und Steroid (Letzteres wohl als treibende Kraft hinter der neuen Version) zusammensetzen. Außerdem erklären die Designer, dass man sich auch von Videospielen inspirieren ließ.

Dass es so ein Auto als Serienfahrzeug geben wird, scheint eher unwahrscheinlich. Ziel ist unter anderem zu zeigen, wie ein sportliches Elektrofahrzeug auf Basis des Inster aussehen könnte. Möglich, dass Hyundai vom Inster eine sportliche N-Version bringen wird. Sonst soll das Showcar aber auf der demnächst startenden Seoul Mobility Show für Aufsehen sorgen. Im Zuge einer Vorab-Präsentation wurde ein spezieller Bereich eingerichtet, in dem die Besucher eine Reihe von Spielen mit dem Insteroid erleben konnten. Bei einem der Spiele, das von Hyundai entwickelt wurde, besteht die Herausforderung in einem begrenzten Zeitfenster, dass der Spieler „Steroid“-Gegenstände im Inster sammeln muss, die es dem Auto ermöglichen, sich zum Insteroid zu entfalten. Dieses Spiel soll im April über eine URL der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Hyundai setzt vermehrt auf Partnerschaften mit der Spieleindustrie. Nach erfolgreichen Kooperationen mit Plattformen wie Roblox und ZEPETO zielt diese Initiative darauf ab, ein jüngeres Publikum anzusprechen.