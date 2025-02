BYD bringt mit dem Atto 2 nächstes Elektroauto

Der Atto 2 sorgt vor allem mit seinen Abmessungen für Kompatibilität mit den Platzverhältnissen in europäischen Städten. So ist der Atto 2 4,31 Meter lang und 1,67 Meter hoch. Gleichzeitig sorgt der Radstand von 2,62 Meter für ausreichend Platz im Auto. Bei einer ersten Sitzprobe, die wir schon unternehmen konnten, lässt sich bestätigen, dass der Atto 2 auch in der zweiten Sitzreihe viel Platz bietet. Dank der SUV-artigen Statur kann man auch bequem ein- und aussteigen.

BYD hat für dieses Jahr einiges vor. Und man will in Österreich die Zulassungszahlen 2025 verdoppeln. Den Sealion 7 hat man schon gebracht und weitere Neuheiten stehen in den Startlöchern, darunter der neue Atto 2 .

BYD bietet den Atto 2 vorerst mit einem 45,12-kWh-Akku an, für den Antrieb sorgt ein E-Motor mit 130 kW. Die Reichweite liegt bei 312 Kilometer - was für den BYD ein Einsatzgebiet vor allem im urbanen Umfeld bedeutet. Aber genau dort sehen ihn die Entwickler von BYD auch. Eher enttäuschend wirkt die maximale Ladeleistung von 65 kW an einem DC-Lader. Für alle, die mehr Reichweite wünschen, kündigt BYD aber auch schon eine Variante mit größerem Akku und rund 420 Kilometer Reichweite an.

Das Cockpit wirkt ordentlich gemacht und BYD setzt auf gepolsterte Oberflächen in allen wichtigen Bereichen. Grundsätzlich ist das Interieur so gestaltet, wie man es von den Autos der Marke her kennt - inklusive einem drehbaren Touchscreen in der Mitte. Rund um den Fahrstufen-Wählhebel (in Diamant-Optik) sind einige analoge Schalter untergebracht, die man rasch zur Hand haben will - darunter auch den Regler für die Audiolautstärke. Sonst wird natürlich fast alles über den Touchscreen gesteuert. BYD hat aber auch eine Sprachsteuerung, wenn man nicht herumtappen will. Die BYD-Software erlaubt die Nutzung von Apps wie Spotify, YouTube, Zoom und Amazon Music. Außerdem ist das Fahrzeug in der Lage, Over-the-Air-Update (OTA) zu empfangen. Und eine Karaoke-Funktion hat der Chinese auch.