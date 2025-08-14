DS N°8: Luxus, Komfort – und ein paar ungewohnte Eigenheiten

Das Rheingau in Hessen, vergangene Woche: Über schmale Landstraßen, vorbei an Weinbergen und Fachwerkhäusern, gleitet der DS N°8 beinahe lautlos dahin und zieht dabei unweigerlich die Blicke auf sich. Nicht, weil er lautstark Aufmerksamkeit fordert, sondern weil seine Erscheinung wie eine fließende Skulptur wirkt. Die gestreckte Fastback-Silhouette, das hinterleuchtete DS-Logo, bündig versenkte Türgriffe und die fein ins Blech gezeichneten Linien lassen ihn eher wie ein Designobjekt als ein klassisches SUV erscheinen. Selbst die aktiven Lufteinlässe scheinen weniger als technische Notwendigkeit, sondern vielmehr als Teil einer durch-designten Choreografie. Mit einem cw-Wert von 0,24 und bis zu 750 WLTP-Kilometern Reichweite in der Long-Range-Version verbindet der N°8 Effizienz mit einer Formensprache, die Premium nicht in Zahlen, sondern optisch übersetzt.

Details, die auffallen

Im Cockpit entfaltet der DS N°8 seine unkonventionelle, aber konsequente Luxusvision: Statt klassischer Türgriffe öffnen integrierte Lautsprecherplatten die Tür. Die verbauten Materialien Alcantara aus Recyclingstoffen, pflanzlich gegerbtes Leder und Türarmlehnen mit filigraner Clous-de-Paris-Struktur unterstreichen den kunsthandwerklichen Anspruch. Die Bedienzentrale kombiniert ein beheiztes, aber nicht intuitiv zu bedienendes, X-Lenkrad mit digitalen, animierten Displays und einer schwebenden Mittelkonsole, in der Touchpads und eine Handy-Ladefläche im Uhrendesign dominieren.

Varianten dieses Gestaltungskonzeptes können durch die unterschiedlichen Ausstattungen erlebt werden: Die Basisversion Pallas bietet bereits Komfortfeatures und das durchgestylte Interieur, während die gehobenere Étoile-Linie mit zusätzlichem „Absolute Comfort“-Paket eine gesteigerte Wohlfühlatmosphäre integriert. Highlight der Modellpalette ist die limitierte Collection Jules Verne: Sie besticht durch exklusive Details wie Alcantara- und Lederkombinationen in „Bleu Éternel“, 21-Zoll Cassiopeia-Felgen, beheiztes Lenkrad, Neck-Heater im Sitzbereich, das FOCAL Electra 3D-Audiosystem sowie Design-Akzente rund um den Schriftzug des Autogramms des namensgebenden französischen Schriftstellers.