DS N°8: Luxus, Komfort – und ein paar ungewohnte Eigenheiten
Zusammenfassung
- Der DS N°8 präsentiert sich als auffälliges Elektro-SUV mit luxuriösem Design, innovativen Materialien und hoher Effizienz (bis zu 750 km Reichweite).
- Im Innenraum treffen kunsthandwerkliche Details und moderne Technik aufeinander, wobei einige Designlösungen im Alltag gewöhnungsbedürftig sind.
- Drei Leistungsvarianten, viel Komfort und großzügiges Raumangebot treffen auf Preise ab 58.000 Euro und ein paar alltagstaugliche Stolpersteine.
Innovation für die Sinne
Auch technisch legt DS das Niveau hoch. Die adaptive Active Scan Suspension analysiert mithilfe einer Frontkamera, Sensoren und Beschleunigungsmessern Straße und Fahrbahnunebenheiten in Echtzeit. Jede Radfederung wird separat justiert, um Stöße noch geschmeidiger zu dämpfen. Trotz des stattlichen Gewichts von fast 2,3 Tonnen gleitet der N°8 mit einem Fahrgefühl zwischen Leichtigkeit und Luxus-Komfort über Landstraßen. Hinzu kommt eine akustische Isolierung durch Doppelverglasung sowie ein thermisch optimiertes Panoramaglasdach, die das Interieur in eine lichtdurchflutete Ruhezone verwandeln. Die Innenverkleidung bleibt standardmäßig hell, dunklere Farbtöne im Interieur sind aufgrund des Panoramadachs tagsüber nur mit optionalem Rollo möglich. Für Entspannung sorgen der DS Neckwarmer mit Nackenheizung, Massagesitze für den Rücken und eine individuell einstellbare Ambientebeleuchtung.
Der 16-Zoll-Kern im Cockpit steckt ebenfalls voller Intelligenz: Das DS Iris 2.0-System mit KI-Unterstützung, EV-Routing und ChatGPT-Integration reagiert so flüssig wie ein modernes Smartphone. Die Schnittstellen machen auf der Testfahrt einen visionären Eindruck, wirken im ersten Kontakt aber etwas überfrachtet.
Fahrassistenzsysteme wie DS Drive Assist 2.0 ermöglichen semi-autonomes Fahren mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung. Der Active Lane Change Assist überwacht nicht nur den toten Winkel per Radar, sondern warnt visuell und greift bei einem ungewollten Spurwechsel sogar lenkend ein. Ergänzt wird das Sicherheits- und Komfortpaket durch Head-Up-Display, 360-Grad-Kamera mit Vision-Park-Funktion, Rear Cross Traffic Alert sowie einen sensiblen Fehlbedienungsschutz der Pedale.
Reichweite trifft Leistung
Der N°8 wird in drei Varianten mit unterschiedlichen Leistungspaketen angeboten: Der Einstieg verfügt über 230 PS, die Long-Range-Version bringt 245 PS auf die Straße, und das Allrad-Topmodell liefert 350 PS mit 511 Nm Drehmoment. Letzteres verteilt seine Kraft über zwei E-Motoren und bietet damit nicht nur maximale Traktion, sondern auch eine spürbar direktere Beschleunigung. Je nach Version erzielt das SUV-Coupé eine WLTP-Reichweite zwischen 550 und 750 Kilometern. Die Sprintzeiten von 0 auf 100 km/h liegen bei 7,7 Sekunden im Basismodell und 5,4 im Topmodell. Beim Laden zeigt sich der Franzose ebenfalls solide: Bis zu 160 kW DC erlauben es, die Batterie in rund 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent zu füllen. Serienmäßig lädt der DS N°8 mit 11 kW AC, später wird auch eine 22-kW-Option verfügbar sein.
Der Einstieg Pallas mit 74 kWh liegt bei 58.000, Long Range bei 63.400, die Allradversion des Étoile bei 75.200 und die exklusive Jules Verne-Edition bei 81.200 Euro. Entsprechend viel Platz bekommt man: 4,82 Meter Länge, Radstand 2,90 Meter und 620 bis 1.553 Liter Kofferraumvolumen.
Kommentare