Man hat für die neue Generation technisch nachgebessert, was das Laden und die Reichweite betrifft und hat dem Elektroauto auch sonst ein paar technisch spannende Neuerungen mitgegeben. Was das Laden mit AC betrifft, setzt man nunmehr einen 22-kW-Lader ein. An einem DC-Lader kann man wie gehabt mit 150 kW Strom tanken. Zudem hat man den Akku vergrößert und die Reichweite wächst – je nach Version – auf bis zu 568 Kilometer .

Was die Verkaufszahlen betrifft, so gehört der RZ von Lexus eindeutig zu den Exoten.

Damit kommen wir zum Thema Varianten. Lexus bietet den RZ in drei Version an. Als 350e mit Frontantrieb und als 500e und 550e F-Sport mit Allrad. Die Lexus-Entwickler haben sich intensiv mit dem Allrad, bei Lexus Direct4 genannt, beschäftig und die Kraftverteilung neu kalibriert. Beispiel: Beim Einlenken in eine Kurve wird mehr Kraft an die Vorderachse geleitet, beim Herausbeschleunigen erfolgt die Kraftverteilung entsprechend der Belastung der einzelnen Räder. Ist man im Range-Modus, der für maximale Effizienz ausgelegt ist, wird die Verteilung zwischen vorne und hinten bei 50:50 gehalten.

Wir fahren den F-Sport mit 300 kW/408 PS Systemleistung. Klar, hier ist immer mehr als ausreichend Kraft vorhanden und - so man will – kann man in 4,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Für den F-Sport haben sich die Lexus-Techniker etwas lustiges einfallen lassen: Im M-Modus simuliert das Auto ein manuelles Schaltgefühl und man kann mittels Schaltpaddels, wo sonst die Rekuperation feinjustiert wird, durch die Gänge surfen. Dazu gibt’s auch ein synthetisches Motorgeräusch. Sonst ist der elektrische Lexus aber auf der komfortablen Seite zu Hause und die wahre Stärke liegt im entspannten Dahingleiten.

Steer-by-wire

Noch etwas hat der F-Sport serienmäßig, nämlich ein Steer-by-wire-System mit einem Yoke-Lenkrad. Steer-by-wire heißt, dass es keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Vorderachse mehr gibt, Lenkbefehle werden auf elektrischem Weg übertragen. Um Sorgen um die Zuverlässigkeit zu zerstreuen, hat man das System doppelt abgesichert. Auch vor Hackerangriffen soll das System so sicher sein, erklärt man bei Lexus. Und dazu hat man das Yoke-Lenkrad, das wie ein Formel-1-Lenkrad aussieht (Kinder der 80er werden vielleicht noch an Knight Rider und K.I.T.T. denken). Das Yoke-Lenkrad muss man praktisch immer in der idealen Position angreifen, lässiges mit einer Hand am oberen Lenkradkranz Angreifen funktioniert hier nicht.