Der elegantere Bigster: Dacia bringt Striker für unter 25.000 Euro
Zusammenfassung
- Dacia bringt mit dem Striker ein elegantes Crossover-SUV auf Bigster-Basis für unter 25.000 Euro auf den Markt.
- Der Striker ist 4,62 Meter lang, bietet Hybrid- und Hybrid-Allrad-Antriebe und soll Dacias Marktanteil im C-Segment steigern.
- Marktstart ist Ende des Jahres, Details zum Interieur und weitere technische Daten folgen zur offiziellen Vorstellung im Juni.
Mit dem Striker präsentiert Dacia sein nächstes neues Modell. Und der Striker setzt dabei weniger auf eine zur Schau getragene Robustheit (wie man sie sonst von den Autos der Marke kennt), sondern ist ein elegantes SUV.
Dacia sieht den Striker freilich mehr als Crossover, der sich seine technische Basis mit dem im vergangenen Jahr gestarteten Bigster teilt. Segment-technisch ordnet sich der Striker im angesagten C-Segment ein. Hier will sich Dacia ein größeres Stück vom Kuchen sichern und von derzeit 20 Prozent Marktanteil auf über 30 Prozent wachsen, wie Dacia-Chefin Katrin Adt ankündigt.
Viel verrät Dacia noch nicht über den Striker, was die technischen Daten angeht. Nur so viel: Der Striker kommt auf eine Länge von 4,62 Meter und ist damit fünf Zentimeter länger als der Bigster. Optisch wirkt der Striker wie der elegantere Bruder des Bigster. Und die Designer verweisen auf die aerodynamische Silhouette, eine neue Tagfahrlicht-Signatur und eine Licht-Animation im Bereich der vorderen Türen.
Zu den Antrieben verrät Dacia nur so viel, dass es eine Hybridversion, einen Hybrid-Allrad (sowie eine bei uns nicht erhältliche LPG-Version) geben wird. Man kann also davon ausgehen, dass es die aus dem Bigster bekannten Antriebe sein werden.
Von einer rein elektrischen Version ist derzeit noch nicht die Rede. Allerdings hat auch Dacia Ambitionen, das Angebot an rein elektrischen Modellen auszubauen. Bis 2030 soll es vier Elektro-Dacias geben, wie Katrin Adt ankündigt.
Und was die Dacia-Chefin noch verrät, ist der angepeilte Preis für den Striker. Für unter 25.000 Euro soll der neue Dacia zu haben sein, damit wäre man im selben Bereich wie der Bigster, der aktuell bei 24.790 Euro startet. Marktstart ist voraussichtlich noch heuer, aber erst gegen Ende des Jahres.
Bilder vom Interieur zeigt man übrigens noch nicht – die wird es anlässlich der offiziellen Vorstellung des Autos im Juni geben.
Kommentare