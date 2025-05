In Zahlen: Der auf der STLA Medium Plattform basierende Citroën kommt auf eine Länge von 4652 mm , das sind um 150 mm als Generation Nummer eins. Der Radstand wächst um stattliche 600 mm auf 2784 mm. Das soll natürlich den Passagieren zu Gute kommen - in erster Linie jenen, die im Fond mitreisen. " Sofa-Design “ nennt Citroën das Konzept für das Interieur. Damit bekommt der C5 Aircross ein horizontales, luftig gestaltetes Armaturenbrett, das wie ein Wohnzimmermöbel gestaltet ist. Der untere Teil des Armaturenbretts ist mit einem weichen Stoff überzogen, der sich bis zu den Türverkleidungen und den Sitzen fortsetzt und eine homogene und angenehme Atmosphäre schaffen soll.

Was die Antriebe betrifft, so bietet Citroën einen Hybrid, einen Plug-in-Hybrid und zwei elektrische Antrieb an. Der Hybrid 145 verbindet einen Dreizylinder-Benziner (136 PS) mit einem Elektromotor - wobei man in der Stadt und beim Rangieren im Elektromodus fahren kann.

Die Technologie im C5 Aircross Plug-in-Hybrid 195 kombiniert einen 110 kW/150 PS starken 4-Zylinder-Turbomotor mit 1,6 Litern Hubraum mit einem 92 kW/125 PS starken Elektromotor, der von einer 21-kWh-Batterie gespeist wird. Die rein elektrische Reichweite liegt bei 86 Kilometer. Wer rein elektrisch fahren will, kann zum e-C5 Aircross greifen. Citroën bietet zwei Varianten an: Den Standard-Range mit 157 kW/210 PS in Kombination mit einer 73-kWh-Batterie und einer Reichweite von bis zu 520 km. Und den Longe-Range mit 170 kW/230 PS in Kombination mit einer 97-kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu 680 km.