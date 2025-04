Die Limousine bekommt dabei schlanke Rückleuchten und ein durchgehendes Leuchtenband - beides soll die Breite des Fahrzeugs betonen. Der Fahrer kann dabei aus insgesamt sieben digitalen Lichtsignaturen für Front und Heck wählen – davon verschiedene als aktive Signaturen gestaltet, bei denen einzelne Segmente intelligent auf- und abdimmen. Am Heck des A6 kommen optional die digitalen OLED-Heckleuchten der zweiten Generation mit insgesamt acht digitalen OLED-Panels zum Einsatz. Auf jeder Seite erzeugen 198 digitale OLED-Segmente die digitalen Signaturen, einige davon aktive. Letztere lassen das Licht durch ihre stetige Bewegung lebendig erscheinen. Der eigens für diese Funktion entwickelte Algorithmus erschafft aus den in Summe 396 OLED-Segmenten mehrfach in der Sekunde ein neues Bild. Die einzelnen Segmente spielen dabei so zusammen, dass die Gesamtlichtstärke nicht variiert.