Audi A5: Als Plug-in-Hybrid schafft er über 100 km

Audi reicht für die neue A5-Reihe nun die Versionen mit Plug-in-Hybrid nach. Und führt für die entsprechenden Autos nun die Bezeichnung e-Hybrid ein.

Der A5 ist in zwei Leistungsstufen zu haben: Mit 270 kW und mit 220 kW. Als Verbrenner dient ein 2,0 TFSI 252 PS. Damit beschleunigt der stärkere e-Hybrid in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, der schwächere schafft es in 5,9 Sekunden. Der A5 e-Hybrid fährt dabei grundsätzlich mit Allradantrieb quattro.