Goldfarbene Akzente an Karosserie und Leichtmetallrädern sowie hellbraune Ziernähte

Die Leidenschaft bei den neuen Intensa-Modellen steckt im Detail, erklärt man bei Alfa Romeo. Und es sind nunmehr alle Modelle der Alfa-Palette als Intensa zu haben - vom elektrischen Junior bis zum SUV Stelvio. Zu den optischen Merkmalen aller Varianten zählen goldfarbene Akzente an der Karosserie und den Leichtmetallrädern sowie hellbraune Ziernähte und gestickte Details – darunter das Alfa Romeo Emblem und ein Intensa-Logo.

Im Fall des Junior gibt es als Intensa 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Fori-Bi-Colore mit goldfarben lackierten Speichen, Stoßfänger, Seitenschweller und Kotflügelaufsätze in glänzendem Schwarz mit goldfarbenen Akzenten. Der Kühlergrill ist im Design Progresso mit Alfa Romeo Schriftzug gehalten und ist in Wagenfarbe lackiert. Zur Wahl steht bei den Karosseriefarben serienmäßig Nero Tortona sowie optional Rosso Brera, letztere auch in Kombination mit schwarzem Dach. Im Interieur sind Türinnenseiten und Armaturentafel mit schwarzem Alcantara verkleidet. Das unten abgeflachte Sportlenkrad ist mit einer Kombination aus Leder und Alcantara bezogen. Als Ibrida kostet der Junior Intensa ab 35.300 Euro.