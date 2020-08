Zwei Krisen, viele Parallelen

Warum aber ist es gerade heute so wichtig, an die Geschehnisse vor fünf Jahren zu erinnern? Weil wir in der Coronakrise ähnliche Mechanismen erleben. Und das sogar verschärft. Wieder geht es um Ängste, realistische und geschürte. Wieder waren Grenzschließungen in einem ersten Reflex das probate Mittel. Wieder herrscht in vielen Ländern Unverständnis für die Haltung des jeweils anderen. Diesmal ging die Abschottung sogar so weit, dass kleine Gemeinden nichts mehr mit ihren Nachbardörfern zu tun haben wollten. Corona ist die Rückkehr des Nationalstaates hoch zehn.

Pessimistisch formuliert könnte man sagen, die aktuelle Krise hat auf dramatische Weise fortgeführt, was die Flüchtlingskrise säte: Die Gesellschaft ist noch stärker entzweit, die EU zerbrechlich wie nie zuvor. Und die Jobs, die laut Populisten seit Jahren durch offene Grenzen und Ausländer gefährdet sind, sind nun endgültig weg.

Optimistisch betrachtet zeigt Corona, wozu Europa, wenn es wirklich will, fähig ist, etwa zu Finanzhilfen, die die Abschaffung des Geldes suggerieren. Hätte man für die Lösung der Flüchtlingsproblematik nur einen Bruchteil davon in die Hand genommen, etwa für Hilfsmaßnahmen in den Herkunftsländern oder für Integration, es wäre nie in diesem Ausmaß dazu gekommen.

Hoffentlich war’s das dann aber, zumindest eine Zeit lang, mit den so genannten Krisen. Eine weitere Verschärfung mag man sich nicht ausmalen.