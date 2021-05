Wohin jetzt?

Okay, Alexander Wrabetz will zum vierten Mal Generaldirektor des ORF werden. Das mag man als leicht fantasielose Art der Lebensplanung abtun, aber das Rennen um die ORF-Wahl im August ist offiziell eröffnet. Am Donnerstag machte der Langzeitgeneral also seine bereits für Jänner angekündigte Ansage darüber, ob er sich wieder für den Chefsessel bewerben wird.

Die Frage, ob er die geeignete Person für den Job ist, lässt sich leider nicht beantworten. Die Herausforderungen, die auf das Unternehmen warten, sind mannigfaltig. Aber das gilt für alle Medienhäuser. Nachdem der ORF öffentliches Gut ist, wäre es Aufgabe der Medienpolitik, eine Strategie zu entwerfen. Die blieb die Regierung Kurz II (wie alle anderen vor ihr) bisher schuldig.