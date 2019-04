Wo ist die „frohe Botschaft“ geblieben?

Seltsam: Theoretisch sind wir so gesund, reich und gebildet wie nie zuvor. Noch nie gab es bessere Möglichkeiten, sich zu informieren. Und was geschieht? Wir haben den mittelalterlichen Pranger wiedererrichtet, glauben abstrusen Verschwörungstheorien, lehnen wissenschaftliche Erkenntnis mit esoterischer Gefühligkeit ab, geben Andersdenkende der ewigen Verdammnis preis, fühlen uns immer benachteiligt und haben flächendeckend schlechte Laune.

Wer die politischen Debatten in den (a)sozialen Medien verfolgt, fühlt sich manchmal in die Dreißigerjahre des vorigen Jahrhunderts zurückversetzt. So hasserfüllt ist der Ton. Damals hat man am Ende aufeinander geschossen. Nein, das wird im heutigen Europa nicht geschehen. 1919 lässt sich Gott sei Dank nicht mit 2019 vergleichen. Damals herrschte durch die tiefe Wirtschaftskrise existenzielle Not, man konnte sich auf kein dicht geknüpftes Sozialnetz verlassen. Aufgepeitscht durch vier Jahre Krieg gab es hasserfüllten Nationalismus.

Wenn wir nun Auferstehung Christi feiern, dann bemühen wir uns doch auch um Auferstehung der „frohen Botschaft“, um Optimismus und Lösungsorientiertheit, zumindest um ein wenig großzügige Gelassenheit. „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“: Dieses Prinzip sollte in einer zivilisierten Gesellschaft wirklich nichts verloren haben. Frohe Ostern!