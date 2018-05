Wien ist anders: Was bleibt von Häupl?

In die Geschichte eingehen wird die Umwandlung der Mariahilfer Straße in eine Fußgängerzone. Obwohl es vernünftiger gewesen wäre, stattdessen die Autos vom Hohen Markt oder aus der Bräunergasse zu entfernen, überließ Häupl den Grünen diese Spielwiese.

Für Leute mit viel Tagesfreizeit ist Wien ein Super-Platz, das Gratis-Freizeitangebot sucht seinesgleichen. Kein Wunder, dass viele Diplomaten in der Pension hierherziehen. Unter Häupl ist Wien noch bunter geworden. Der Ex-Bürgermeister ist viel intelligenter, als die Kunstfigur, die er aus sich gemacht hat. Gleichzeitig ist er weniger volksnah, als er wirkte.

Das kann sein Nachfolger Michael Ludwig besser. Dieser muss mit einigem aufräumen: mit den (freundlich ausgedrückt) engen Freundesbanden in der Stadt. Und auch damit, jeden niederzumachen, der auf Probleme hinweist.

In den 24 Jahren Häupl-Regentschaft ist Wien (wieder) zu einer Migrantenstadt geworden. Die Folgen überfordern Sozialbudget, Schulen, Spitäler, den Gemeindebau und haben neue Sicherheitsprobleme erzeugt. Häupl hat die Entstehung des neuen Proletariats in der Vorstadt ignoriert. Wie wird Ludwig damit umgehen? Und wie verhindert er, dass das Wachstum der Stadt nicht zu mieser Bauqualität und neuen Konfliktzonen in hastig und zu verdichtet errichteten Stadtteilen führt? Der Großraum Wien steht an einer Zeitenwende. Wie viel Wachstum durch Zuwanderung verträgt die Stadt? Bleibt Wien anders oder wird Wien anders? Michael II. wird Antworten geben müssen.martina. salomon