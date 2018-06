Wenn sich (länger) arbeiten nicht lohnt

So ist zum Beispiel der Anreiz, durch längeres Arbeiten eine höhere Pension zu lukrieren, nicht hoch genug. Wenn sich fünf Jahre längeres Arbeiten (und Einzahlen in den Pensionstopf) am Ende nur mit lächerlich wenigen zusätzlichen Euro Pension am Konto niederschlagen, dann ist es logisch, dass das Prinzip herrscht: „take the money and run“.

Während der Staat aber einerseits das Geld viel zu großzügig verteilt, zieht er es andernorts den fleißigen Älteren unverschämt aus der Tasche. Wer nämlich jenseits des regulären Pensionsantrittsalters weiter arbeitet, ist gezwungen, weiter in die Pensionsversicherung einzahlen. Auch wenn er/sie gar keine weiteren Ansprüche erwerben will, weil sich das – siehe oben – ohnehin kaum auf die Pensionshöhe auswirkt. Vor allem Selbstständigen werden happige Pensionsversicherungsbeiträge abgeknöpft. Immerhin wurde im Regierungsprogramm versprochen, das zu beseitigen. Aber ab wann eigentlich? Und ist es nicht hoch an der Zeit, weiterarbeiten ernsthaft zu belohnen? Arbeitsanreize? Geh bitte, wir leben in Österreich!

Auch in der Mindestsicherung wird die Arbeitsmotivation untergraben. Denn ein schlecht qualifizierter Alleinverdiener mit mehreren Kindern erreicht mit einem regulären Job kaum die Höhe des Sozialgeldes (weil hier die Kinder anders bewertet werden). Daher verharrt man oft in Arbeitslosigkeit (und Schwarzarbeit).

Man sollte daher umsetzen, was AMS-Chef Kopf fordert: beides kombinieren zu können. Plus mehr Druck, reguläre Arbeit anzunehmen, muss man anfügen. Das alles könnte man aber so vorbereiten, dass es nicht noch einmal ein – mit patscherter Unterstützung der Arbeitgeberseite – aufgelegter Elfmeter für die Gewerkschaften wird.