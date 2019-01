Was Frauen an der Spitze anders machen

Am Dienstag wird das britische Unterhaus über den EU-Austrittsvertrag entscheiden. Aller Voraussicht nach wird Theresa May die Abstimmung verlieren. Damit wären ihre Tage als Premierministerin gezählt. Das Außergewöhnliche an dieser an sich schon besonderen Situation: May hatte einst, als sie noch nicht Regierungschefin war, gegen den Brexit gestimmt. Als Premierministerin nach David Cameron muss sie also etwas exekutieren, wogegen sie persönlich von Anfang an war. Bis hin zur Selbstbeschädigung verhandelte sie einen Vertrag mit der EU aus. Damit die Herren im Parlament sie jetzt auflaufen lassen können.

Womit wir bei ihrer Rolle als Frau wären: Wie viele andere auch kam May erst in einer so gut wie ausweglosen Situation an die Macht. Wie bei anderen Damen in Politik, Management, Kultur muss sie ausbaden, was ein Herr verbockt hat. Wie viele Kolleginnen wird sie möglicherweise scheitern – und nach ihr wieder ein Mann die Meriten einstreifen. Als Nothelferin ahnte sie aber vielleicht, dass es sich um eine Lose-Lose-Situation handelt.