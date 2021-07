Warum wir die Kultur so dringend brauchen wie schon lange nicht mehr

Schon wieder geht es um den Tod, als ob da derzeit noch irgendjemand eine Zugabe bräuchte: Wenn in Salzburg erstmals der „Jedermann“-Ruf erklingt – am Samstagabend stand die runderneuerte Premiere auf dem Programm –, dann ist erst so richtig Festspielsommer. Und dann geht es, eigentlich gar nicht so sommerlich, um das Sterben.

Zwar watteverpackt in das klischeebeladendste Ammenmärchen der heimischen Theatergeschichte. In eine Kunstsprache ohne Raum und Zeit. Und emotional abgefedert dadurch, dass ja eigentlich heimlich eh alle nur schauen wollen, wie die Buhlschaft angezogen ist.

Dass man sich beim „Jedermann“ aber auch damit beschäftigt, dass es beim Sterben zu spät ist, um über das Leben nachzudenken, daran kommt man irgendwie auch nicht vorbei. Und das ist gut so. Denn in den kommenden Wochen gibt es, mal wieder, ein Zeitfenster, das die Kultur tunlichst nützen muss. Dafür, sich als entscheidender Faktor im menschlichen Zusammenleben in Erinnerung zu rufen.