Verändert, und weiter

„Wir sind schon nicht mehr überrascht, dass wir ständig überrascht werden“. So benennt Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita, das Agieren im volatilen Umfeld. Die Weltwirtschaft stolpert seit geraumer Zeit von einer Krise in die nächste, zu immer wieder neuen Problemfaktoren kommt die generelle Transformation der Wirtschaft. Das schafft große Unsicherheiten und viel Widerspruch, etwa Arbeitskräftemangel auf der einen Seite, Massenentlassungen in Konzernmultis auf der anderen oder das Teilzeit-Phänomen in der Leistungsgesellschaft.