Ursula von der Leyen: Wagen wir den Wandel!

In der gesamten Menschheitsgeschichte waren Pandemien prägend. Sie lassen uns die Welt mit anderen Augen sehen und erinnern uns daran, wie wichtig die einfachsten Dinge des Lebens sind. Pandemien geben uns auch die Chance, unsere Zukunft neu zu gestalten.

Für Millionen von Menschen sind die vergangenen Monate eine schmerzvolle Zeit gewesen – das ist keine Frage. Wir müssen wachsam bleiben, denn in einigen Teilen Europas steigen die Infektionszahlen wieder. Doch zugleich haben uns die vergangenen sechs Monate viel gelehrt – etwa den Wert, Teil einer Union von 27 Nationen zu sein, die sich aufeinander verlassen können, wenn es hart auf hart kommt.

Wir haben die Chance, gestärkt aus dieser schweren Zeit hervorzugehen. Die historische Einigung auf NextGenerationEU – unseren 750 Milliarden Euro schweren Aufbauplan – zeigt, dass dies möglich ist. Nie zuvor hat Europa so geschlossen gehandelt. Es ist an der Zeit, diese Dynamik zu nutzen, um auch in anderen Bereichen vorwärts zu kommen. Zum Beispiel bei der Migration. Das ist ein Thema, das Europa zu lange entzweit hat, und das, davon bin ich überzeugt, gemeinsam bewältigt werden kann und muss.