Sicherheitslücken bei Festspielen: Naivität pur

Kaum auszumalen, welche Folgen es gehabt hätte, wenn nicht nur Transparente entrollt, sondern auch Schusswaffen eingesetzt worden wären. So eine Aktion kann man nicht kleinreden, da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Nach dem Motto: Es ist eh nichts passiert.

Dass einige Gäste danach alles verharmlosten, sich nicht gestört fühlten und sogar Verständnis zeigten, mag angesichts der humanitären Katastrophe in Gaza irgendwie verständlich sein, es ist aber letztlich pure Naivität. Denn das nächste Mal wird es vielleicht zu einem Attentat kommen, wenn Sicherheitsvorkehrungen bei so einem Festakt so lasch gehandhabt werden.