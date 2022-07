Sollen Männer in kurzen Hosen ins Büro gehen?

Contra

Alles dreht sich und bewegt sich, auch bei Kleidung und Stil. Es scheint, dass mit dem Daheimsitzen in Lockdowns auch vergessen wurde, was beim Gewand adäquat ist. Leger will man jetzt sein. Möglichst immer nach Freizeit aussehen. Ein grüner Minister ist sogar in Turnschuhen zur Angelobung angetreten – hat ihm auch kein Glück gebracht. Als nächstes drängt nun die kurze Hose an Männern in die Büros und mit ihr nackte, behaarte Beine.

Um es abzukürzen: Bitte tun Sie’s nicht!

Nicht, wenn Sie karrieremäßig noch was vorhaben. Nicht, wenn in Ihnen ein letzter Funke Aufstiegswunsch vorhanden ist. Nicht, wenn Sie auf andere gut wirken wollen. Die Kurze gehört in die Freizeit und bei aller Lässigkeit im Job: Freizeit ist das dort eben nicht.

Die Kleidung hat nämlich Funktionen. Sie hebt das Niveau und im Bestfall die Person, die darin steckt. Sie schafft Professionalität. Welchen Eindruck hätten Sie vom Chef im Ruderleiberl, von der CEO im bauchfreien Top, vom Vorstand in Flipflops? Da kann noch so viel Kompetenz sein, der Nacktlook würde eine Abwertung schaffen, da gehen die besten Quartalszahlen baden.

Die Kleidung bietet zudem Schutz vor bösen Angriffen. Klassische Anzüge mit Gilet sind ja der Ritterrüstung nachempfunden. Motto: Je mehr Lagen, desto eher überlebt man. Klar, dass man dieses System bei Hitze nicht durchzieht, ähm, anzieht. Finde ich eh’ auch übertrieben, obwohl es im Büro immer nur 22 Grad Celsius hat. Aber ein Mindestmaß an Bedecktheit tut Trägern und Betrachtern gut. Zumal: Mit dem Homeoffice bleiben ohnehin nur noch wenige Tage mit besagtem Dresscode. Daheim können Sie ja sitzen, wie Sie wollen.

Sandra Baierl leitet u. a. JOB & BUSINESS