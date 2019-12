Klimawandel und die Diskussionen dazu

Die unfreundliche Botschaft „Schweigt, weil ihr seid eh bald tot“ regt mich wenig auf (und ich denke, da geht es vielen anderen Alten ähnlich). Ein „Krieg der Generationen“ wird schon nicht daraus werden, dazu sind wir Alten nicht wehleidig genug. Aber es verstärkt viele Zweifel, wirft viele Fragen auf.

Fast jede junge Generation hat irgendein „revolutionäres“ Thema gefunden, mit dem sie gegen die Altvorderen gekämpft hat. Noch heute weisen sich hierzulande manche stolz als „68er“ aus – und bauen auf das Vergessen, denn „68“ hat in Österreich nicht stattgefunden. Diesmal aber scheint etwas ganz anders zu laufen.

Es macht einfach stutzig, dass ausgerechnet bei einem naturwissenschaftlichen Thema wie dem Klimawandel die wissenschaftliche Diskussion verweigert wird, statt Argumente auszutauschen und im fachlich-sachlichen Streitgespräch zu überzeugen, werden „Andersdenkende“ als „Klimaleugner“ abgetan und zum Schweigen verdammt. Die Grundlagen der klima-apokalyptischen Modellrechnungen werden nicht offengelegt – ein in der Wissenschaft einzigartiger Fall. Alles, einfach alles wird mit der Klimakatastrophe erklärt (so wie vor 50 Jahren die Atombomben an allem schuld waren), ob es logisch ist oder nicht. Und ganz andere Süppchen werden auf dem Feuer des Idealismus der jugendlichen Klima-Demonstranten gekocht – antikapitalistische, planwirtschaftliche und autoritäre auf der einen Seite, auf der anderen handfest materialistische, denn im Namen der Klima-Rettung können in Wirtschaft und Forschung Milliarden lukriert werden.