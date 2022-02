Rezept gegen Trolle: Mehr Gelassenheit in Zeiten des Furors

Seit 70 Jahren Queen, unbelievable, isn’t it? Wenn Sie erfahren wollen, wie es damals war, am 6. Februar 1952, als ihr Vater George VI. starb und sie selbst den Thron besteigen musste, schauen Sie sich „The Crown“ mit Claire Foy als Elizabeth II. an. Wahrscheinlich ist Vieles von dem erfunden, was der geniale Drehbuchautor Peter Morgan auf die Bildschirme bringt. Aber man bekommt einen Eindruck, in welchem goldenen Käfig die Königin lebt. Wie politische und familiäre Entwicklungen verlaufen, manchmal parallel, oft diametral. Und was Elizabeth, die gerade mit ihrem 14. Premierminister konfrontiert ist (sicher einer der mühsameren), auszeichnet: Gelassenheit, zumindest nach außen. Ist ja auch leichter, wenn man sich keinen Wahlen stellen muss.