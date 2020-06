Punkte-Streit in der Bundesliga: Was ist schon normal?

So bleibt zu hoffen, dass Salzburg am Ende vier Punkte vor dem LASK liegt, der auf Platz zwei landet. Dann kann nicht einmal das Neutrale Schiedsgericht erst nach der Meisterschaft einen neuen Meister küren. So wie Salzburg derzeit spielt, lebt diese Hoffnung. Und wenn dem LASK im Finish des kräfteraubenden Terminplans das frühere Mannschaftstraining körperlich zugute kommt, ist auch Platz zwei so gut wie sicher.

Ganz normal ist das nicht. Aber auch nicht neu.