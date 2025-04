Zeitumstellung - Segen oder Fluch?

Daraufhin initiierte die EU-Kommission im Sommer 2018 eine Online-Umfrage, an der 4,6 Millionen Menschen teilnahmen – mehr als an allen anderen EU-weiten Umfragen zuvor. Eine gewaltige Mehrheit (84 Prozent) der Befragten stimmte für eine Abschaffung der Zeitumstellung – allerdings wollten die meisten nicht zurück zur Normalzeit (also Winterzeit), sondern sprachen sich für eine „ständige Sommerzeit“ aus.

Und genau das ist der Punkt: Die Europäer haben sich an die Sommerzeit gewöhnt und wollen die lauen Abende mit spätem Sonnenuntergang nicht missen. Das entspricht den Lebensumständen der Menschen – wir gehen später schlafen als die Generationen vor uns und verbringen unsere Freizeit vermehrt unter freiem Himmel.

Darauf haben sich auch viele Branchen der (Freizeit-)Wirtschaft eingestellt, und wir nutzen das Angebot an Gastgärten, Open-Air-Konzerten, Freiluftkinos und anderen abendlichen Outdoor-Aktivitäten nur zu gerne.

Ob die Zeitumstellung jetzt beibehalten oder abgeschafft wird, ist nicht so wichtig. Aber wenn schon etwas abgeschafft werden muss, dann bitte die Winterzeit. Tage, an denen es schon um 17 Uhr stockdunkel ist, sind einfach deprimierend.