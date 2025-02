Sollen Handys in Volksschulen verboten werden?

Es gibt einen Grund, warum selbst Profiteure wie Apple & Co. die Bildschirmzeit ausweisen. Die ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Information wie Unterhaltung ist verheißungsvoll – verheißt aber nichts Gutes, was die kognitiven Leistungen des größten Rechners – unseres Gehirns nämlich – betrifft. Im Gegenteil.

Forschungen belegen, dass die Aufmerksamkeitsspanne durch die Nutzung von digitalen Medien sinkt. Und zwar sukzessive. Nicht ohne Grund wird die Möglichkeit, Ton- und wie Videoaufnahmen in 1,5-fachem Tempo und schneller abzuspielen, angeboten. Weil es genutzt wird.

Vieles wird schneller, doch die Aufmerksamkeit schwindet. Je früher Menschen damit in Berührung kommen, desto schwieriger wird es, diese Konditionierung an die Erfordernisse des (analogen) Alltags anzupassen oder gar abzutrainieren. Denn nichts anderes passiert, wenn ein Handy rund um die Uhr theoretisch wie praktisch in Händen ist. Eine Unterrichtseinheit lang sich mit allen Sinnen auf ein Fach zu konzentrieren – das ist weder Bürde, Strafe noch unzeitgemäß, sondern unbezahlbares kognitives Training für den Hochleistungscomputer Hirn. Dies nicht von klein auf nutzen zu lernen, sondern buchstäblich sehenden Auges brachliegen zu lassen, was der Mensch alles aus sich heraus vermag, das ist töricht.