Homeoffice: Soll jeder Arbeitstag wieder im Büro verbracht werden?

Das Homeoffice ist der neue Obstkorb – ein Vorteil für Mitarbeiter und mittlerweile Must-have in Firmen. Attraktiver Arbeitgeber ist, wer die Freiheit und Flexibilität pflegt. Einzug hielt diese Praktik aus der Not heraus, wir erinnern uns, Corona war da und die Büros waren leer. Gespenstisch damals. Und heute oft immer noch: ganze Stockwerke schöner Büros stehen teilweise leer. Da ist nichts: kein Teamgefüge, keine Stimmung, kein schneller Zuruf, kein gemeinsam stark.

Vielen Vorständen missfällt dieser Zustand. Rauskommen schwierig, weil das Homeoffice zum eingeforderten Privileg wurde – mit eigens kultiviertem Homeoffice-Trott. Schlabberhose, Kinder kommen früher heim, Handwerker werden empfangen, der Haushalt erledigt. Man erspart sich Fahrzeiten und ist zudem völlig ungestört, weil kein Kollege oder Chef im Vorbeigehen was sagen kann. Dass manche in der Abgeschiedenheit zu Hause soziale Kompetenzen verlieren, wundert nicht.

Unsozial ist Homeoffice auch noch in anderer Hinsicht. Es spaltet die Arbeitenden. In jene, die das Privileg haben, weil ihre Schreibtischarbeit ortsunabhängig ist. Und jene, viel größere Gruppe, die zum Kunden, zu den Patienten, den Schülern, in die Werkstatt oder auf die Baustelle muss.

Fazit: Homeoffice ist mitunter ein nettes, praktisches Instrument und für Einzeltage geeignet. Flexibel eingesetzt kein gröberes Problem. Nimmt die Heimarbeit aber Überhand, verlieren Unternehmen, Vorgesetzte und Mitarbeiter (einander). Also ja: Arbeiten tunlichst in der Arbeit.