Nach ÖVP-Vorstoß: Soll das Arbeitslosengeld gekürzt werden?

Zum Vergleich: Im OECD-Schnitt beginnt die Nettoersatzrate bei 62 Prozent, fällt aber nach zwei Jahren der Joblosigkeit auf 34, nach fünf Jahren auf 28 Prozent. In Skandinavien, an dem sich Österreich gerne ein Beispiel nehmen will, sinkt die weitaus höhere Nettoersatzrate und damit das Arbeitslosengeld innert fünf Jahren maßgeblich ab: in Dänemark in besagtem Zeitraum von 78 auf 47 Prozent, in Schweden von 72 auf 60 Prozent . Das sogenannte degressive Arbeitslosengeld-Modell bringt nicht zwangsläufig mehr Menschen in Armut, aber Bewegung in den Arbeitsmarkt. Weil nach joblosen Monaten wegen des geringeren Arbeitslosengeldes mehr Animo besteht, Arbeit zu suchen. In Österreich geht das Argument ins Leere, weil die Nettoersatzrate fast unverändert bleibt.

Das wissen Arbeitgeber nur allzu gut und zu berichten, die Jobs zu vergeben haben, die darob oft unbesetzt bleiben. Das kann sich ändern – zum Wohle aller – wenn das System reformiert wird.

Johanna Hager ist stv. Leiterin der Innenpolitik