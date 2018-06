Peter Pilz – der neue Kaiser ohne Kleider

Die Causa ist ein Festschmaus für jeden Skandal-Aufdecker: Ein Klub von acht Abgeordneten leistet sich gleich zwei Klubobleute. Weil der Job so aufreibend sei, wollen sich beide die volle Klubobmanngage von je rund 15.000 Euro auszahlen lassen. Geht nicht, sagt das Gesetz; also soll die Differenz aus der Parteikasse fließen. Als es intern und extern Häme und Proteste hagelt, teilen sich die beiden kleinlaut die Chefzulage. Schließlich muss einer der beiden zugeben, dass er – dank einer üppigen AK-Pension – ohnehin auf mehr als ein Ministergehalt von über 17.000 Euro kommt.

Peter Pilz, in den Augen vieler Wähler König der Skandal-Aufdecker, ist in dieser Skandal-Causa aber nicht Hammer, sondern Amboss. Seit Wochen schaut er zu, wie sich die Liste erst intern zerfleischt – und jetzt auch noch das Vorurteil zementiert: Am Ende geht es in der Politik allen nur um Posten und Geld.