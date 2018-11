Nur „Ausländer“ – oder doch Menschen?

Österreich hat also nur ein Problem: Zu viele Ausländer. In der Debatte um die Mindestsicherung hat die Regierung diesen Eindruck wieder bestärkt. Und Bundeskanzler Sebastian Kurz hat dabei sogar den uralten Stehsatz der FPÖ-Propaganda übernommen: „Wir haben eine Zuwanderung ins System der Mindestsicherung“ sagt er, die FPÖ spricht seit Langem von der „Zuwanderung in unser Sozialsystem“.

In der Früh im Büro grüßt die Frau, die unseren Dreck weggeräumt hat, besonders freundlich – das liegt vielleicht am „Migrationshintergrund“, von dem jetzt ständig geredet werden muss. Die Mama wurde lange von Ausländerinnen gepflegt – nochmals vielen Dank für Hilfe und menschliche Wärme. Ein Spital, in dem alle Ärztinnen und Pflegerinnen zwischen Neusiedler See und Bodensee geboren wurden, wird man nicht finden. Fachkräfte fehlen und werden verstärkt im Ausland gesucht – hoffentlich kommen da keine Ausländer, zumindest ein deutscher Großvater wäre schon hilfreich...

Nun spricht gar nichts dagegen, immer wieder die Effizienz eines im internationalen Vergleich üppig ausgestatteten Sozialsystems zu überprüfen und zu korrigieren. Ganz im Gegenteil. Missbrauch gibt es, wo es Menschen gibt – Menschen, nicht Ausländer. Sozialmissbrauch muss bekämpft werden, auch, weil er zur Nachahmung führen kann, aber das gilt auch für andere Bereiche. Missbrauch betreiben ja nicht nur Arme, man hat schon von Ärzten gehört, die lieber ohne Rechnung das Stethoskop ansetzen, und von Handwerkern, die noch vor Besichtigung des zu reparierenden Schadens über Barzahlung sprechen.