Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?

Wenn wir heute vom Glauben reden, denken wir nicht primär an Gott oder eine höhere Kraft. Wahrscheinlich deshalb, weil es uns nach wie vor sehr gut geht. Wir haben die Kathedralen des Glaubens verlegt. Wir glauben an alles Mögliche: an gesunde Ernährung oder an das nicht gesundheitsschädigende Schnitzel; an Veganismus oder daran, dass das mit der Tierhaltung eh nicht so schlimm ist; an Homöopathie oder an Impfpflicht; an glückliches Leben auf dem Land oder an kulturelle Vielfalt in der Stadt; an diese Regierung oder an die noch kommende Zeit für die Opposition; an die Wirtschaft oder an den Verzicht; an Fortschritt oder an das Zurück zum Ursprung.

Die ganze Welt, im Diesseits und im virtuellen Raum (der oft jenseitig ist), ist voller Glauben. Radikal formuliert, ohne Bereitschaft zum Kompromiss. Wir sind die Kreuzritter unserer Überzeugungen. Aber fragen Sie bei einer ersten Begegnung jemanden, ob er an Gott glaubt. Er wird sie verstört anschauen und für einen durchgeknallten Missionar halten.

Glauben heißt, nicht zu wissen. Das haben wir schon als Kinder gehört. Vielleicht glauben wir heute auch, dass wir zu viel zu wissen. Für Fragen bleibt kein Raum mehr. Eine schöne „Heilige Woche“ jedenfalls, ohne Anspruch auf letzte Erkenntnisse.