Neue Bescheidenheit in der Politik

Understatement ist angesagt. Natürlich ist das eher ein Phänomen der Oberschicht, wo Logolosigkeit zum neuen Logo ausgerufen wurde. Siehe die einstige Kultmarke „ American Apparel“, die jungen Hipstern aus Gutverdienerhaushalten abgeschabten Look mit ethisch korrektem Image verpasste. Die Marke scheiterte an eigenen, überzogenen Ansprüchen und verlor an Bedeutung.

Für manche Branchen ist der Abschied vom Markenbewusstsein gar nicht ungefährlich. So ist die deutsche Autoindustrie mittlerweile hauptsächlich vom stark wachsenden, aber dennoch schwankenden chinesischen Markt abhängig. In Europa, speziell in Deutschland und Österreich, ist das Auto längst kein Statussymbol mehr. Das Image einiger Luxusmarken ist dank abgehobener Manager, Fortschritts-Ignoranz (weil man mit der herkömmlichen Technik ohnehin genug verdiente) und Anti-Diesel-Furor der deutschen Politik ordentlich angeknackst. Junge Städter haben immer öfter keinen Führerschein oder verzichten auf ein eigenes Auto und folgen lieber dem Motto „sharing is caring“. Sie blicken verächtlich auf die aufgetunten Protzautos jener, die noch die Chance haben, ihre Eltern einkommens- und bildungsmäßig zu überholen (und daheim einen Monster-Fernseher stehen haben). Die Luxusgesellschaft leistet sich Verzicht als Luxus.