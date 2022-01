V wie Gedächtnisübung

Auftritt. „Ich fürchte“, sagte eine Sängerin nach einem Auftritt beim Plaudern, „dass sich die Menschen das Ins-Theater-gehen abgewöhnt haben könnten“. Zuhause auf der Couch ist es unbestritten bequemer. Aber was alles versäumt man, quasi angepickt am Sofa. Wer ein Abo hat, schaut sich auch Stücke an, die sonst niemals in Frage gekommen wären. Manchmal ist das gut, manchmal gar nicht. Wer mit der Familie in Theater geht, die nicht als persönliche Nummer eins geführt werden, hört Neues – auch wenn es nur Familientratsch ist – und Altes. Die Telefonbuchpolka ist so etwas, voll mit Nostalgie und Altwiener Namen mit dem Buchstaben V.

Ihr Auftritt, bitte! Georg Kreisler hat sie in den 50er-Jahren geschrieben. Nicht nur, dass ihr Text amüsant ist. Wer daheim in Isolation sitzt (auf der Couch), kann die darin aufgeführten Namen auswendig lernen. Und das ist schwierig.

Vondrak, Vortel, Viplaschil

Voytech, Vozzeck, Vimladil

Viora, Vrabel, Vrtileck

sind nur die ersten neun von sehr, sehr, sehr vielen. Das lässt sich gut singend üben – falls Sie ein ruhiges Plätzchen daheim haben. Sonst könnte es unter Umständen als Belästigung verstanden werden. Genauso, wie wenn Sie Polka tanzend durch die Wohnung (mehr oder weniger) schweben.

Zum Üben. Hier aufgelistet finden Sie die restlichen V-Namen des Liedes (zum Nachhören etwa auf Youtube).