Glück ist ... wenn man im Sommer auf der Donauinsel einen Grillplatz bekommt

Sie kennen das: Man sollte rechtzeitig drauf schauen, dass man’s hat, wenn man’s braucht. Eine Toilette zum Beispiel. Glück. Oder eine passende Versicherung. Dieses eingangs erwähnte Motto kann auf viele, fast alle Bereiche des Lebens angewendet werden. Auch aufs Grillen. Denn wer in Wien keinen Garten, Balkon oder Dachterrasse hat, trotzdem gerne seine veganen Bratwürstl, sein Schweinekotelett am Rost zubereiten möchte, muss rechtzeitig drauf schauen ..., denn die geplante Grillparty kann man nicht einfach spontan im Park ums Eck steigen lassen. Dafür muss man entweder auf die ausgewiesenen Grillzonen am Stadtrand ausweichen (keine Reservierung, aber eigener Griller nötig), oder sich im Vorfeld einen der 15 reservierbaren Grillplätze entlang der Donau sichern. Dort bekommt man gegen zehn Euro Anmeldungs- bzw. Benutzungsgebühr dann auch Griller und Holz zur Verfügung gestellt. Tolle Sache. Dementsprechend groß ist die Nachfrage. So groß, dass nach der Aktivierung der Reservierungsseite (am 10. Jänner um 8 Uhr) nach wenigen Minuten gar nichts mehr ging: „Die Applikation steht derzeit nicht zur Verfügung. Versuchen Sie es bitte später noch einmal.“ Das dafür zuständige Magistrat hat nach dieser Panne die Reservierungsmöglichkeit von Grillplätzen auf 15. März verschoben. Bis dahin können sie nachrechnen, an welchem Tag es mit größter Wahrscheinlichkeit nicht regnet, und welchen Platz sie gerne reservieren möchten.

Die Wochenendtermine der beliebten Grillplätze beim Wasserskilift auf der Donauinsel können Sie gleich vergessen, die sind nach Sekunden weg. An alle, die am 15. März einen Grillplatz ergattern können: Herzlichen Glückwunsch! Gerne komme ich, wenn es sich zeitlich ausgeht, auf Bier und Würstel vorbei. Einladungen bitte an marco.weise(at)kurier.at